Bu Gece Afrin şehir merkezi temizlenir... Afrinden son dakika haberler...

Bu gece Afrin Ypg'den temizlenir... Afrindan son dakika güncel haberler ve canlı an ve an yaşanan olaylar için tıklayınız...

"AKŞAMA KADAR..."

Operasyonlarda 3 bin 444 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, "Afrin'e biraz daha yaklaştık temenni ederim ki, akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Afrin'de sona doğru

AŞILMAZ DENİLEN DAĞLARI AŞTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Demokrasimize sahip çıkarken emniyetten, kalkınmadan asla taviz vermedik. Dünyada bu ikisini başaran az ülke vardır. 584 bin yeni öğretmen atadık, 110 yeni üniversite kurduk. Sağlıkta hastane ve diğer tedavi kurumları olarak 3 bin yeni tesisi ülkemize kazandırdık. Şimdi de şehir hastanelerimizi devreye alıyoruz. Bölünmüş yol uzunluğumuz 79 senede 6 bin 100 kilometreydi. Biz 16 senede buna 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Karayollarımızın üzerine 258 yeni tünel inşa ettik. Dağları deldik, aşılmaz dağların hepsini delip geçtik. Ülkemizde daha önce olmayan yüksek hızlı tren (YHT) hatlarını inşa ettik. Şu anda Ankara, Konya, Eskişehir ve İstanbul YHT'den istifade ediyor. Eskiden sadece belirli bir kesimin faydalanabildiği hava yolunu, halkın yolu haline getirdik. Eskiden lüks otobüs fiyatına şimdi uçakla gidebiliyorsun.

THY'NİN BAŞARISI

Bugün THY dünyada en fazla noktaya uçan havayollarıdır.

Türkiye güçlenirken, büyürken hiçbir vatandaşımızın yoksulluğun pençesinden kıvranmasına rıza gösteremezdik. Şu anda tüm valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız hepsi sosyal yardım konusunda ilk müracaat kapısıdır.

İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle birlikte okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamalar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerlerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Şiirlerini yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Afrin'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaştık temenni ederim ki, akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur.

FETÖ'CÜ TERÖRİSTLER

15 Temmuz gecesi biz milletimize bir çağrı yaptık. Haydi meydanlara dedik. Haydi caddelere dedik ve milyonlar meydanlara döküldü. F-16'lar, helikopterler, tanklar bombaları yağdırırken benim milletim meydanlara, caddelere döküldü. 251 şehidimiz oldu ama bu şehitlerimizle biz ülkemizi kaptırmadık.

Bize akıl verenler bunlarla ülkemizi parçalamak istediler başaramadılar. Şu anda yüzlerce binlerce FETÖ ile ilgili asker elbisesi giymiş hainler içeride."