Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki! Senin yargın varsa benim de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte Pensilvanya'da, malum şarlatan orada. Bu teröristleri besliyorsunuz, sonra kalkıp diyorsun ki 'Filancayı bize verin'. Önce vereceksiniz, sonra bizden alacaksınız. Artık eski Türkiye yok, bu Türkiye yeni Türkiye." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da AK Parti Trabzon İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.



Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Kendi çıkarını partisinin ve davasının üzerinde gören kişi kadar, AK Parti'ye düşman kimse yoktur. Her kim ki AK Parti'yi bizden önceki dönemde ülke yönetiminde söz sahibi olan partilerin akıbetine sürüklemeye kalkarsa karşısında önce bu kardeşinizi bulur." dedi.



"SENİN YARGIN VARSA, BENİM DE YARGIM VAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de, birçok teröristin ise başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde bulunduğuna değinerek, şunları söyledi:



"İşte Pensilvanya'da, malum şarlatan orada. Onun arka takımı, onlar da başta Almanya olmak üzere Avrupa'da ve bütün buralarda bunlar geziyorlar. Siz, bu teröristleri besliyorsunuz, ondan sonra kalkıp diyorsun ki 'Filancayı bize verin.' Kusura bakma, senin yargın varsa, benim de yargım var. Önce vereceksiniz, ondan sonra bizden de alacaksınız. Vermeden yok. Artık eski Türkiye yok, bu Türkiye yeni Türkiye."