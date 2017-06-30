Erdoğan'dan 2 kritik görüşme! İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile peşe peşe görüşmeler yaptı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal , "Sayın Genel Başkanımız, Trump'la yapacağı telefon görüşmesi için Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızın başkanlığını Sayın Genel Başkan Vekilimiz, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'e bırakarak görüşmeyi yapmak için Külliye'ye geçti ve Trump'la yapılan görüşme az önce sona erdi. Birazdan Sayın Genel Başkanımız Putin'le bir telefon görüşmesi yapacak " dedi.



ERDOĞAN VE PUTİN G20'DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmeye ilişkin ilk açıklama Kremlin'den geldi. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede, iki liderin Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Astana görüşmelerine değindikleri, ayrıca Hamburg'ta G-20 Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.



TRUMP'LA KATAR MEVZUSUNU GÖRÜŞTÜ



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin Katar sorununu konuştuğu dile getirildi.