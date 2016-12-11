Erdoğan'a liderlerden taziye telefonu

İstanbul'daki terör saldırısının ardından, Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Katar Emiri Al Sani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile terör saldırısına ilişkin yaptığı görüşmesinde Türk halkının acılarını paylaştığını ifade ederek, menfur saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilediği kaydedildi.



Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinde, Beşiktaş'taki saldırının Filistinlileri de derinden üzdüğünü aktararak, Filistinliler olarak Türk halkıyla tam bir dayanışma içinde olduklarını ifade ettikleri belirtildi.