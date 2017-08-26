Gabriel’in 'Erdoğan' yalanı ortaya çıktı

Eşine gelen hakaret telefonları için “Erdoğan yüzünden” diyen Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’in yalanı ortaya çıktı. Tehdit eden kişi Alman vatandaşı çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile girdiği polemikten sonra diş hekimi olan eşi Anke Gabriel'in tehdit edildiğini söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in mumu yatsıya kadar yandı. Gabriel eşinin tehdit edilmesini "Erdoğan yüzünden Türklerden geldiğini" ima etmişti.



TEHDİT EDEN KİŞİ ALMAN ÇIKTI



Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı ve Gabriel'in eşine tehditler yağdıran kişinin ülke siyasetinden bıkan bir Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan kişinin, Gabriel'in partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) izlediği kötü siyasete isyanını dile getirdiği ve hakaretler saydırdığı öğrenildi. Oy arttırmak için her yola başvuran Gabriel ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz ise bu olayı Erdoğan'a ve Türklere iftira atmak için fırsat bilmişti. Gabriel, "Erdoğan'ın bunu nasıl yaptığı anlaşılan bazılarını motive etmiş olmalı ki, bunlar şimdi karımı sıkıştırıp taciz ediyorlar. Bunu tabii çok kötü bir sonuç olarak görüyorum" demişti.



YALANI ORTAYA ÇIKTI ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ



Telefon yalanı hakkında özür bile dilemeyen Almanya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ülkesinde Bild gazetesine Türkiye ile yaşanan gerginliği değerlendirirken yine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığına devam etti. Gabriel Almanya'nın sorununun Erdoğan ile olduğunu söyledi. Ülkesinde 24 Eylül'de yapılacak seçimde oy peşinde koşan Gabriel ayrıca, mevcut şartlarda Türkiye'nin AB üyeliğinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını iddia etti.

Kaynak: Sabah