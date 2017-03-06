Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız değildir

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa’ya gitme kararındaysa yalnız değildir" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi.

Habertürk TV'ye konuşan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı, 4 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'yla ilgili olarak 'Ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım' demiştir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa'da yeni bir "Türk Ruhu"nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim" dedi.