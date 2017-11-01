Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vodafone Park'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Monaco ile yaptığı karşılaşmayı tribünden izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Fransa temsilcisi Monaco arasında oynanan karşılaşmayı izledi.



Vodafone Park'taki mücadeleyi tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, stada gelişinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi Umut Güner karşıladı. Erdoğan maçı, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'le birlikte izledi.