Erdoğan ve Yıldırım'dan şehit öğretmenin ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, beraberinde Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, TBMM İdare Amiri Salim Uslu ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın cenaze töreninin ardından acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.



Bakan Yılmaz, Yalçın ailesine başsağlığı ve sabır diledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Yılmaz aracılığıyla şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ile telefonla görüştü. Erdoğan, Yalçın'a başsağlığı dileyerek, taziyelerini iletti.



Şehit öğretmenin babası Yalçın, Erdoğan'a taziyeleri için teşekkür etti.



Bakan Yılmaz'ın aracılığıyla Başbakan Binali Yıldırım da şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın'la telefonda görüşerek, Yalçın'a taziyede bulundu.



Sadık Yalçın, Başbakan Yıldırım ve Bakan Yılmaz'a teşekkür etti.