Erdoğan ve Trump Görüşmesi Sona Erdi
Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi
Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesi sona erdi.
Sözcü Kalın: İkili ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AjansHaber
Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesi sona erdi.
Sözcü Kalın: İkili ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AjansHaber
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