Erdoğan ve Putin haftaya bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 28 Eylül Perşembe günü akşam yemeğinde görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Eylül Perşembe günü akşam yemeğinde bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Kentler ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg tarafından New York Plaza Otel'de düzenlenen "Bloomberg Küresel İş Forumu"nda soruları yanıtladı.



Rusya Devlet Başkanı Putin ile pazartesi günü telefonla görüşme gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Perşembe günü bir akşam yemeği yiyeceğiz beraber. Suriye'de ne oluyor ne bitiyor bunları konuşacağız." dedi.



Erdoğan ve Putin, başta Suriye'de yaşanan gelişmeler olmak üzere Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri konusunu da görüşecek.



İKİ LİDER EN SON TEMMUZ'DA BİR ARAYA GELDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında 8 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirmişti.



Yaklaşık bir saat görüşen 2 lider, G20'de Suriye ve Irak kapsamında bölgede yaşananları ele almıştı.



Erdoğan, "Görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda sağlıyor." açıklamasında bulunmuştu.



Putin de "Suriye krizinin çözümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli çabaları var. Türkiye'nin rolü sayesinde Suriye'deki durum daha iyiye giderken, terörle mücadelede önemli bir mesafe katedildi." ifadesini kullanmıştı.