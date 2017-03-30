2 saat 10 dakikalık kabul

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u kabulünde, terör örgütü FETÖ'nün elebaşının iadesiyle ilgili süreç ve örgüt mensuplarının ABD'deki faaliyetlerinin önlenmesi konuları ele alındı.



ERDOĞAN, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TİLLERSON'U KABUL ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tillerson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye ve Irak'ta başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürme kararlılığının vurgulandığı kabulde, bu çerçevede ne gibi ortak adımlar atılabileceği ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadelede doğru ve meşru aktörlerle çalışmanın önemli olduğuna da dikkati çektiği belirtildi.



Kabulde gerek ikili ilişkilerde, gerekse bölgesel meselelerde iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmenin önemi üzerinde duruldu.



Kabulde ayrıca terör örgütü FETÖ'nün elebaşının iadesiyle ilgili süreç ve örgüt mensuplarının ABD'deki faaliyetlerinin önlenmesi konularının da ele alındığı kaydedildi.