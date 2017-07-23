Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.25'te Suudi Arabistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ve yarın, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edecek.



Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüşecek olan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud'u da kabul edecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'te Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la, Katar'da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle bir araya gelecek.



Görüşmelerde, bu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bu çerçevede, Körfez ülkeleri arasında Katar bağlamında yaşanan ihtilafa ilişkin son gelişmelerin ve sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Suudi Arabistan'a gitti.



Erdoğan'ı havalimanından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve diğer ilgililer uğurladı.