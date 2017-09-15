Erdoğan dünyaya rest çekti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 anlaşmasına ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şimdi yıllar önce Yunanistan S-300 aldı herhangi bir uygulama yapıldı mı hayır. Şimdi biz S-400 anlaşması yaptık rahatsız oldular. Peki siz verdiniz de biz almadık mı? İstedik vermediler biz de başımızın çaresine bakacağız. Ben istediğim yerde istediğim anlaşmayı yapar adımlarımızı atarız. Şimdi Türkiye gibi bir ülkenin elinde bu tür güçlü savunma araçlarının olmaması düşündürücüdür. Atmamız gereken daha çok adımlar var ve bunun için de çalışıyoruz. Büyük oranda dediğiniz süreci aşmış vaziyetteyiz. Bu konuyla ilgili benim Sayın Putin ile yaptığım şey ortak üretimi de başarmak. İleri ki safhaları da olacak inşallah.''