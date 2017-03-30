Erdoğan, Regaip Kandili'ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından Regaip Kandili'ne ilişkin paylaşımda bulundu.



Milletin ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik eden Erdoğan, "Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.



Erdoğan aynı paylaşımı Arapça, İngilizce, Kürtçe, Zazaca, Urduca, Farsça ve Azerbaycan Türkçesinde de yaptı.