Erdoğan, Putin ile Halep için görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede, Halep'te yaşanan insanlık dramının ele alındığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Halep'te yaşanan insanlık dramının ele alındığı görüşmede, ikili ilişkilere de değinildi.



Görüşmede, dün akşam sağlanan kısmi ateşkes mutabakatının tam olarak hayata geçirilmesi, mutabakata yönelik ihlallerin engellenmesi gerektiği vurgulandı. Güvenli koridorlar aracılığıyla sivillerin ve muhalefetin tahliye işleminin bir an önce başlaması için ortak çaba harcanması kararı da teyit edildi.



Erdoğan'ın, Putin'e, gerekli güvenli koridorların açılmasının akabinde, Türkiye olarak geçici barınma ve insani yardımlar konusunda her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını belirttiği de kaydedildi.



Görüşmede, başta Başbakan Binali Yıldırım'ın Moskova ziyareti olmak üzere, ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlara, enerji sektörü başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalara da değinildi.

Kaynak: AA