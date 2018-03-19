Erdoğan Putin Görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kazanan Putin'i tebrik etti. İki lider Nisanda Türkiye'de yapılacak Üçlü Suriye zirvesini de konuştu.
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Kaynak: Ajanshaber
Detaylar Geliyor...
Kaynak: Ajanshaber
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