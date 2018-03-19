Son Dakika!
19 Mart 2018 18:53 | Son Güncelleme: 19 Mart 2018 18:56

Erdoğan Putin Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kazanan Putin'i tebrik etti. İki lider Nisanda Türkiye'de yapılacak Üçlü Suriye zirvesini de konuştu.

Erdoğan Putin Görüşmesi

Detaylar Geliyor...


Kaynak: Ajanshaber

Etiketler: CumhurbaşkanıErdoğanPutin


0Yorum Yap