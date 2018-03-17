Erdoğan: Oyunu bozduk! Sona geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap ediyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bize bu kardeşliği çok gördüler. Ne olurdu sanki kardeşçe yaşasaydık? Ne olurdu? Ama sabrettik. Sabreden kimse zafere ulaşır dedik ve ulaştık. Çok şehit verdik ve şu anda

Afrin'de sona geldik.

Bu teröristlerin arkasında kimler olduğunu da biliyoruz. Artık oyun bozuldu. Sona geldik. Biriz dedik. Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu. Şu an itibarıyla 3 bin 569 teröristi etkisiz hale getirdik. Fetih yakındır müjdeleniyor. İslam ile yoğurulan bu ordu Afrin'de işi bitirdi. İnşallah yakın. Her an olabilir her an...

Camilerimizi delik deşik ettiler. Ama bakın kesilen kol yerine gelmez kesilen sakal daha gür biter ve daha gür bitti.

Kaynak: Ajanslar