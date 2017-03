Erdoğan'dan Avrupa'ya pankart tepkisi: Bizi üzen, üzülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ ihanet çetesi mensuplarının ayıklanmasıyla ordumuzun operasyon kabiliyeti daha da artmıştır. Ordumuz emirleri siyasi iradeden ve komutanlarından değil başka yerlerden alan mankurtlardan temizlendi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'da toplu açılış töreninde konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan,şunları kaydetti:



"Terör örgütlerine dağları ve şehirleri dar eden, sınırlarımız dışında da destan yazar bir orduya sahibiz. İşte dün Hakkari'de 19, bu sabah Erzincan Kutu deresinde 15 terörist etkisiz hale getirildi. Niçin? Çünkü bu milleti bölemeyecekler. Bu milleti bölmek isteyenler, bu vatanı bölmek isteyenler bunun bedelini ödeyecekler.



15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan FETÖ ihanet çetesi mensuplarının ayıklanmasıyla ordumuzun operasyon kabiliyeti daha da artmıştır. Şu anda silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz ve korucularımız el ele omuz omuza terör örgütlerine karşı inlerine girdiler, gereğini yapıyorlar. Ordumuz emirleri siyasi iradeden ve komutanlarından değil başka yerlerden alan mankurtlardan temizlendi."



"SİZ BİZİ ÜZÜYOR MUSUNUZ, ÜZÜLECEKSİNİZ"



Erdoğan, "Kendi ülkesinin Cumhurbaşkanına karşı Avrupa'da terör örgütleri pankartlarla, resmin yanıbaşına silah koyuyor ve onların solak partileriyle oradaki terör örgütü, beraber yürüyorlar. Neresi burası? İsviçre, Hollanda, Belçika, Almanya. Bunları da söylediğimiz zaman beyefendiler rahatsız oluyor. Rahatsız olmayın, 'men dakka, dukka.' Siz, bizi üzüyor musunuz, üzüleceksiniz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin bölgesinde yürüttüğü mücadele; hem buradakilerine ve bütün bu çevredeki kardeşlerimize yardım etmek hem de kendi güvenliğini sağlamak içindir. Açık konuşuyorum; her kim Türkiye'nin 'Suriye'de ne işi var' diyorsa ülkemizin kötülüğünü istiyordur. Her kim 'Irak'la niye bu kadar ilgileniyoruz' diye soruyorsa Türkiye'nin fenalığını düşünüyordur. Her kim 'Avrupa'daki gelişmelere niçin müdahil oluyorsunuz' diyorsa kesinlikle milletimize husumeti vardır. Buradan komşularımıza ve oralardaki güçlere, özellikle de Avrupa ülkelerine, Avrupa'ya, Rusya'ya bir mesajım var; biz kimsenin düşmanı değiliz, bizim kimseye husumetimiz yok. Tam tam tersine her ülkeyle, her toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler kurmak, geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.