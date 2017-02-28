Erdoğan İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) Liderler Zirvesi için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) Liderler Zirvesi için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.



Başbakanlık konutunda gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı basına kapalı görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.