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28 Şubat 2017 20:43 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2017 20:53

Erdoğan İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) Liderler Zirvesi için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

Erdoğan İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİK) Liderler Zirvesi için geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

Başbakanlık konutunda gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı basına kapalı görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Etiketler: liderler zirvesiNavaz ŞerifPakistan liderler zirvesi


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