Erdoğan, May'e taziyelerini iletti

İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan,Londra'daki terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İngiltere Başbakanı Theresa May'e Londra'daki terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu ifade ederek taziyelerini iletti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile bugün telefonda görüştü. Erdoğan, Londra'daki terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu ifade ettiği İngiltere Başbakanı May'a taziyelerini iletti.



Masum insanların hedef alınmasının tüm insanlığa karşı bir saldırı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Türkiye olarak Birleşik Krallık'ın acısını derinden hissettiklerini ve İngilizlerin acılarını paylaştıklarını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası barış ve güvenliği de tehdit eden terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la tam bir dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.



İki lider, görüşme vesilesiyle terörle ortak mücadele ve istihbarat iş birliği konularında kararlılıklarını vurguladı.