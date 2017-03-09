Erdoğan, lösemi hastası çocuk ile görüştü

Erdoğan, cep telefonu aracılığıyla görüntülü olarak görüştüğü Bedirhan Emre Akgüç'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lösemi hastası Bedirhan Emre Akgüç'le telefonda görüntülü görüşme yaptı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden, Erdoğan'ın Akgüç ile yaptığı görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı.



Küçük çocuk, çok sevdiği Erdoğan ile görüşebilmek için çok uğraştığını belirtti.



Akgüç'ün, tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu olacağını aktarması ve ne zaman bir araya gelebileceklerini sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bedirhan en sonunda görüştük değil mi? Şimdi annene diyeceksin, 'Anne beni Tayyip Amcama götür'. Buradaki Hasan Amca'na söyleyeceğim. Onlar annenle irtibat kuracaklar. Ben Ankara'da olduğum gün, seni buraya getirecekler, inşallah. Tamam mı?"



Okula gitmeden okuma yazma öğrendiğini anlatan Akgüç, Erdoğan'a "Ben Anadolu'yum" şiirini ezbere okudu. Şiir okuyan Akgüç'ü alkışlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bedirhan alkışlıyorum, maşallah. Allah nazardan saklasın seni, tekrar tekrar gözlerinden öpüyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgüç'e artık okula gidebileceğini de söyleyerek, aileye selam gönderdi.