Erdoğan: Kimi denize döküyorsun görelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Milletvekili Bozkurt'un açıklamalarına ilişkin, "Bak işte şimdi burada 'evet'çiler. Haydi gel, haydi kimi denize döküyorsun görelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 'İzmir Buluşması'nda konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin Konya milletvekili çıkmış, '16 Nisan'da evet verenleri İzmir'den denize dökeceklerini' söylüyor. Bak işte şimdi burada 'evet'çiler. Haydi gel, haydi kimi denize döküyorsun görelim. Eski Genel Başkanı da ondan aşağı kalmamak için olsa gerek 'Hayır çıkarsa, düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini' ifade ediyor. Al birini vur öbürüne. Bu ne terbiyesizliktir ya. Hani demokrasi, hani özgürlük? Benim oyumun kaderini sen mi belirleyeceksin?" dedi.



Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen, "Sen bu ülkede ne yaptın? Sosyal Sigortalar Kurumunun Genel Müdürlüğünü yaptın. Bu zat, 'Ben olmasam ne anlatacaklar?' diyor. Sen olmasan, CHP rahatlar, ülke rahatlar. Senin ne olduğunu millete anlatalım ki millet 16 Nisan'da sandığa giderken oy zayiatı olmasın." ifadelerini kullandı.