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07 Ocak 2017 14:41 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2017 14:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

May, görüşmede, İstanbul ve İzmir'deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınayarak, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May, telefonda, Kıbrıs meselesi hakkında da görüş teatisinde bulundu.

Erdoğan ve May, Cenevre'de ileriki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledi.

Etiketler: erdoğanmay


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