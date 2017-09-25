Erdoğan ile Putin referandumu görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesinde, IKBY'nin referandum teşebbüsüne değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum teşebbüsüne değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı.



Erdoğan ve Putin, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelerek, geniş biçimde ele alma konusunda mutabık kaldı.