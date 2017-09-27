Erdoğan ile Putin bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.



Ziyaret kapsamında Erdoğan ile Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.



İki liderin yapacağı görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.



