Erdoğan ile Myanmar lideri Suu Çii görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'ın lideri Suu Çii ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Myanmar'da hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'ın lideri Aung San Suu Çii ile telefonda görüştü.



Görüşmede Erdoğan, Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerindeki artışın başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin endişeye yol açtığını vurguladı.



Konuya ilişkin görüş teatisinde bulunan Erdoğan ile Suu Çii, mevcut krizin nasıl çözümlenebileceği ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması konularını ele aldı.



"ENDİŞE VE İNFİALE YOL AÇTI"



Türkiye'nin terörü de masum sivilleri hedef alan operasyonları da kınadığını hatırlatan Erdoğan, hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna dikkati çekti.



"ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMINDAN UZAK DURULMALI"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sorunun çözümüne yönelik çabaları desteklediğine, bu süreçte orantısız güç kullanımından uzak durulması ve sivil halkın zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğine de işaret etti.



Erdoğan, başta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid olmak üzere Myanmar'da yaşanan krizle ilgili olarak muhtelif liderlerle yaptığı görüşmelere de değindi.