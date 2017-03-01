Erdoğan için değil, her doğan için

Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. Türkiye'nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda yaptığı konuşmasında, "(Anayasayı Recep Tayyip Erdoğan kendisi için yapıyor) diyorlar. Unutmayın, anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. Türkiye'nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz." dedi.



"BUNLARDAN HAYIR GELMEZ"



"Bunların hayatı 'hayır', bunlardan hayır gelmez." diye konuşan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bunlar hangi işe 'evet' dediler? Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yaparsın, dünyanın en geniş köprüsünü, bunlar 'hayır' der, dünyanın en büyük havalimanını yaparsın, yine bunlar 'hayır' der, Marmaray'ı yaparsın bunlar yine hayırcı. Bunlar, sürekli 'hayır' diyerek, işleri engelleyerek buraya geldiler. Meclisi feshetme diye bir şey yok."



"BU SİSTEM BABA İLE OĞLUNU BİRBİRİNE DÜŞÜRÜR"



Başbakan Yıldırım, "Diyelim ki, cumhurbaşkanıyla Meclis arasında bir anlaşmazlık var, işler yürümüyor. Olmadı mı? Hatırlayın, 'Çankaya'nın şişmanı bilmem neyin düşmanı' diye rahmetli Özal'a Demirel, orada adamın ecelsiz gitmesine sebep oldu. Sürekli tenkit, hakaret. Daha sonra Ecevit, Ahmet Necdet Sezer'i seçti, anlaştılar, kısa süre sonra onlar da papaz oldular, birbirlerine girdiler. Bu, sistemin arızasından kaynaklanıyor. Bu sistem baba ile oğulu birbirine düşürür. Onun için değişmesi lazım, keyfi bir iş yapmıyoruz." diye konuştu.



"BU SİSTEMDE HERKESE YER VAR"



Yılmaz, "Cumhurbaşkanı bir tane. Yani Kılıçdaroğlu'nun hatrı için bir tane daha mı cumhurbaşkanı seçelim? İstiyorsa gelsin muavin olsun, engel yok. Bu sistemde ona da yer var, herkese yer var. Kıskanma ne olur, biraz daha çalış senin de olur." dedi.



"MİLLETTEN GÜÇLÜ HİÇ KİMSE YOK"



"Tek adam seçiyoruz ama iki sandık arasında yetki veriyoruz. Cumhurbaşkanı tek ama daha güçlü olan da millet." diye konuşan Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:



"Milletten güçlü hiç kimse yok. Sandıkla geliyor sandıkla gidiyor. Onun ötesi yok. Çünkü Türkiye'de milli irade var. " dedi.



"BENİM VATANDAŞIM NE KARAR VERİRSE VERSİN BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VARDIR"



Yıldırım halka şöyle seslendi:



"Kılıçdaroğlu, 'Gideceksiniz sandığa haysiyetinizle, şerefinizle, onurunuzla hayır diyeceksiniz.' diyor. Hadi oradan. Yani 'evet' dersek haysiyetimiz, şerefimiz, onurumuz gidecek. Yazıklar olsun. Benim vatandaşım, 79 milyon 'evet' de der 'hayır' da der, onurludur, şereflidir, haysiyetlidir. Ne karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır."



"BUNLAR, HALKA GÜVENMEK YERİNE, MAHKEMELERE GÜVENİYORLAR"



Başbakan Yıldırım, "Bunlar, halka güvenmek yerine, mahkemelere güveniyorlar, hep mahkemeler üzerinden iş çıkardılar bugüne kadar. Milletin, Meclis'in kararını mahkemelere taşıyarak, halkın iradesini yavaşlatmaya çalıştılar. Bunların Türkiye'nin hayrına hiçbir adıma 'evet' dediklerini biz görmedik. Türkiye'nin hayrına ne varsa, bunlar 'hayır' demeye devam ediyorlar, dün de devam ettiler, bugün de devam ediyorlar." diye konuştu.