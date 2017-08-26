Erdoğan, helikopterle havadan inceledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılmak üzere Muş'a giderken helikopterle havadan incelemelerde bulundu.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 946'ncı yıl dönümü törenle kutlanıyor. Anıt Meydan’da düzenlenen kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı Eroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Makedonya Devlet Bakanı Adnan Kahil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbay, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Akyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güven, Muş Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, il valileri ve belediye başkanları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu genel başkanları, askeri erkan, kamu kurum amirleri ve on binlerce vatandaş katıldı.



Helikopterle alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap edecek.

Muş'a giderken helikopterle havadan incelemelerde bulundu











