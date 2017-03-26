Erdoğan: Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB üyesi ülkeler, Vatikan'da bir araya geldiler. Papa ne zamandan beri AB üyesi oldu? Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi. Siz Türkiye'yi Müslüman olduğu için içeri almıyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış törenlerinde vatandaşlara hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar dürüst değil. Şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Vatikan'da bir araya geldiler. Bu gelişmeler bir şeyi çağrıştırıyor; hayırdır, Vatikan'da niye bir araya geldiniz, Papa'nın huzurunda niye bir araya geldiniz. Papa ne zamandan beri Avrupa Birliği üyesi oldu? Haçlı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi. Bize bugüne kadar ne dediler? 'İkide bir, bize böyle diyorsunuz ama böyle bir şey yok'. Evet, siz Türkiye'yi Müslüman olduğu için içeri almıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



"TERÖRİSTLERE VERDİKLERİ SİLAHLAR GÜN GELECEK ONLARA DÖNECEK"



"Unutmayın, yılanla çuvala giren ısırılmaktan kurtulmaz, bunu böyle bilin." diyen Erdoğan, "Teröristlere verdikleri silahlar gün gelecek onlara dönecektir ama Türkiye'ye sattıkları silahlar, müttefiklik ilişkisi içinde onları da koruyacaktır. Bu gerçeği unutanlara artık söyleyecek sözümüz kalmamıştır." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların öfkesinin sebebi, bizim yanlış yola sapmamızdan değil, kendi güdümlerinden çıkmamızdan kaynaklanıyor." diyerek şöyle konuştu:



"Yoksa bizim yolumuz Allah'ın izniyle dosdoğrudur. Bizim yolumuz ecdadımızın yoludur, tarihimizin yoludur, medeniyetimizin yoludur. Türkiye, bugünlere kolay gelmedi. Geçmişte hizmeti olan herkesi saygıyla yad ediyoruz ama şu da bir gerçektir ki asıl başarıyı son 14 yılda yakaladık. Bunun sırrı; istikrardır, güvendir. Bunun sırrı milletin emanetine gözü gibi bakan bir anlayışın tek başına iktidar olmasıdır."



"ARTIK HÜKÜMETLER BÜROLARDA KURULMAYACAK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bu ülkede hükümetler otel odalarında kurulmayacak, bürolarda kurulmayacak, medya patronlarının talimatıyla hükümet kurulmayacak. Bir ayda 3 parti değiştiren tiplere artık ihtiyaç kalmayacak. Her şey şeffaf olacak, açık olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, milletimiz kim tarafından ne kadar süre yönetileceğine sandıkta kendisi karar verecek." şeklinde konuştu.



