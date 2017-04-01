Erdoğan: Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu PKK yanlıları ikide bir diyorlar ki 'barış, barış, barış.' Lafla barış olur mu? Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu PKK yanlıları ikide bir diyorlar ki 'barış, barış, barış.' Lafla barış olur mu? Elinde silahla dolaşanlarla barış olur mu? Biz inşa ediyoruz. Biz ihya ediyoruz. Biz, Diyarbakır Belediyesi'nin önünde hüngür hüngür ağlayan, çocukları dağa kaçırılmış anaları unutmuyoruz. Onlara 'barış' diyenler nasıl baktılar? Haince baktılar. Ama biz şefkatle baktık, merhametle baktık. Barışın fedaileri biziz, özgürlüklerin fedaisi biziz ve bundan sonra da böyle olacak." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilik önünde düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasına, "Yaklaşık on aylık bir aradan sonra bir kez daha sizlerle bir araya gelmenin memnuniyeti içindeyim." sözleriyle başladı.



Son gelişinde Diyarbakır Havalimanı'nın ve çeşitli hizmetlerinin açılış törenini gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, alandaki vatandaşlara havalimanından memnun olup olmadıklarını sordu.



Şehre böyle bir havalimanının yakıştığını belirten Erdoğan, 14 yıl önceki Diyarbakır'ı hatırladığını, Diyarbakır'a 30 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Şimdi bu PKK yanlıları, ikide bir diyorlar ki 'barış, barış, barış'. Lafla barış olur mu? Elinde silah dolaşanlarla barış olur mu? Biz inşa ediyoruz, biz ihya ediyoruz, biz Diyarbakır Belediyesi'nin önünde hüngür hüngür ağlayan, çocukları dağa kaçırılmış anaları unutmuyoruz. Onlara 'barış' diyenler nasıl baktılar? Haince baktılar ama biz şefkatle baktık." diye konuştu.



Barışın, özgürlüklerin fedaisi olduklarını, bundan sonra da böyle devam edeceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan yatırımların toplam bedelinin 280 katrilyon lira olduğunu vurguladı.



"SİZİN HAKKINIZA EL UZATMAYA KALKAN KARŞISINDA BENİ BULUR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Diyarbakır'da 676 trilyon liralık kamu ve özel sektör yatırımlarının toplu açılışını yapacaklarını bildirdi.



Diyarbakır'ı geliştirmenin, kalkındırmanın, yeni iş ve aş kapılarıyla güçlendirmenin çabasında olduklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:



"Biz, sizi öyle gizli saklı değil alenen sevdik. Biz, bu şehri, şehrin güzel insanlarını Allah için sevdik. Bunun için de ülkemizin diğer 80 vilayeti ile birlikte Diyarbakır'a da aşkla sevgiyle tutkuyla hizmet veriyoruz. Biz, Diyarbakır'ı seviyoruz seveceğiz. Tarihinle medeniyetinle güzelliklerinle ve sıkıntılarınla her şeyinle başım üstüne Diyarbakır. Bu kardeşiniz, ülkenin yönetiminde sorumluluk sahibi olduğu sürece ne terör örgütünün çapulcuları ne de başka bir musibet size dokunamaz. Sahip olduğunuz hakların, hürriyetlerin, ihtiyacınız olan ekonomik kalkınmanın teminatı bizzat biziz. Sizin hakkınıza, hukukunuza el uzatmaya kalkan karşısında beni ve arkadaşlarımız bulur."



