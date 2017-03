Erdoğan, down sendromlu çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Erdoğan, salona gelişinde kendisini bekleyen çocukları selamlayarak madalya alan sporcuları tebrik etti.



Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milli sporcuları ve yurt dışından gelen çocukları da misafir ettiklerini, bunun ayrıca kendilerine mutluluk verdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:



"Ben, bu yavrularımızla birlikte özellikle anne ve babalarını da tebrik ediyor ve kutluyorum. Allah yar, yardımcınız olsun. Çünkü sizlerin gerçfekten bir anne ve bir baba olarak bu yavrularınızla ilgilenmeniz her şeyin ötesinde, bir dünya ve ahiret ecrini kazandıracaktır. Ben, bu dünyadakinden öte ebedi alemdeki mükafatınızın ne denli büyük olduğuna inanıyorum. Rabbimizin bu noktada bize müjdeleri var, sevgili Habib'in müjdeleri var."



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrasında çocuklarla sohbeti sırasında bir kız çocuğuna ellerini açarak "Ben seni bu kadar seviyorum, sen ne kadar seviyorsun" diye sordu. Bunun üzerine kız çocuğu da koşarak sarıldığı Erdoğan'ı öptü.



Salonda bulunan çocuklara "İyi ki varsınız" diye seslenen Erdoğan daha sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kabulde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından da "21 Mart #DownSendromu Farkındalık Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum." mesajını ve kabulde çocuklarla çektirdiği fotoğrafları da paylaştı.