Erdoğan, Çalışkan'ı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğleden sonra çıkarak, Çalışkan'ı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çağlayan'daki Florence Nightingale Hastanesi gitti.
Yaklaşık yarım saat süren ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlardan Çalışkan'ın durumuna ilişkin bilgi aldı.