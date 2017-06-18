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18 Haziran 2017 20:14 | Son Güncelleme: 18 Haziran 2017 20:17

Erdoğan, Çalışkan'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, Çalışkan'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğleden sonra çıkarak, Çalışkan'ı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çağlayan'daki Florence Nightingale Hastanesi gitti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlardan Çalışkan'ın durumuna ilişkin bilgi aldı.

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