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09 Temmuz 2017 20:54 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2017 21:42

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

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