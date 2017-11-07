Erdoğan, Akar'ın telefonundan Mehmetçik'e moral verdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Yüksekova ve Şemdinli'deki birlikleri ziyareti ile vatandaşlarla buluşmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerindeki birlikleri ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın telefonundan İkiyakalar Göller Başı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçik'e seslendi.



Genelkurmay Başkanlığınca, Orgeneral Akar'ın 3-5 Kasım'da Yüksekova ile Şemdinli'deki ziyaret, denetleme ve incelemelerine ilişkin görüntüler paylaşıldı.



Buna göre, Büyüktepe Hudut Karakolu, Toklu Köyü, Dağlıca Üs Karakolu, Oramar-Göllerbaşı-Kalana Üs Bölgeleri'ni ziyaret eden Orgeneral Akar, burada askerlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.



"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR, MÜCADELEYE DEVEM"



Orgeneral Akar, ziyaretlerde, asker, polis ve korucuların omuz omuza çalışmasıyla teröristlerin bastırıldığını belirterek, "Arkadaşlar, hiçbir şekilde geri dönüş yok. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, mücadele devam edecek, bundan dönüş yok. Büyük kahramanlıklar yapıyorsunuz. Milletimiz yaptıklarınızın farkında." diye konuştu.



Orgeneral Akar, Toklu köyündeki taziye ziyaretinde ise şehitlere rahmet diledi.



Şehitlerin kanının yerde kalmadığını, terörü bitirmek için mücadele ettiklerini vurgulayan Akar, "PKK bitecek. Bu konuda devlet, askeri ve siviliyle kararlı." dedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEHMETÇİK'E SESLENDİ



Öte yandan Orgeneral Akar, İkiyakalar Göller Başı Üs Bölgesi'nde görev yapan askerleri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Orgeneral Akar'ın telefonundan Mehmetçik'e seslenen Erdoğan, "Bütün arkadaşlara selamlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah neticesi de güzel olur." ifadelerini kullandı.



