Erdoğan 13. EİT Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'da düzenlenecek 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere 1 Mart'ta Pakistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EİT Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek ve liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek.



Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



Zirvede, Avrasya coğrafyasının önemli ekonomik iş birliği mekanizmalarından olan EİT'in gelecek 10 yıla yönelik perspektifini ortaya koyacak kapsamlı kararlar alınması bekleniyor.