Erciyes Üniversitesinde "ByLock" operasyonu

Üniversitede görevli akademisyen ve memur 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Erciyes Üniversitesinde görevli 5 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla Erciyes Üniversitesinde görevli akademisyen ve memurlardan H.İ.K, M.A, D.T, S.K. ve A.K'yi gözaltına aldı.



Firari B.D.E'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.