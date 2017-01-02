Erciş Belediyesi encümeni tutuklandı

Van'da yürütülen sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin soruşturma kapsamında bir belediye encümeni tutuklan

Van Cumhuriyet Başsavcılığının, Demokratik Bölgeler Partisince (DBP) yapılan sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin yürütülen soruşturması sürüyor.



Bu kapsamda, hakkında yakalama kararı bulunan Erciş Belediyesi encümeni S.B, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.B, savcılık sorgusu sonrasında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.