Erbil'den beklentimiz referandumun iptalidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum kararına ilişkin, "Erbil'den beklentimiz son derece sade ve nettir. Bu referandum kararının iptal edilmesidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum kararına ilişkin, "Erbil'den beklentimiz son derece sade ve nettir. Bu referandum kararının iptal edilmesidir." dedi.