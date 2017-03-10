Akdağ: Erbakan mezardan çıksa Saadet Partilileri döver

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Saadet Partisi yöneticilerinin referandumda CHP ile aynı safta yer almasını eleştirdi.

Referandum çalışmaları kapsamında Erzurum'un Narman, Uzundere ve Tortum ilçelerindeki temaslarının ardından beraberindekilerle karayoluyla kent merkezine gelen Akdağ, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Memur-Sen'e Davet Tercih Evet Konferansı"nda partililer ve Memur-Sen üyeleriyle buluştu.



Akdağ, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir radyo programında cumhurbaşkanlığı sistemini yanlış yorumlamasını eleştirdi.



"BÖYLESİ BİR CEHALET BÖYLESİ BİR FECAAT..."



Meselenin Kılıçdaroğlu'nun bildiği gibi olmadığını ifade eden Akdağ, şunları söyledi:



"Hepiniz takip ettiniz. Böylesi bir cehalet, böylesi bir fecaat... Türkiye'de 'hayır' korosunun önüne düşmüş, milletin bu referandumda 'evet' demesine mani olmaya çalışıyor. Bu mesele, meselelerden bir mesele değil. Bu mesele göz bebeğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın meselesi değil. Bu mesele yolların kralı Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da meselesi değil. Bu mesele işin bir millet meselesi olduğunu fark edip gelip bir diyalogla referandum paketini AK Parti-MHP çalışmasıyla milletin önüne gelmesine vesile olan Devlet Bahçeli'nin de meselesi değil. Bu mesele burada size bu konuşmayı yapan Recep Akdağ'ın meselesi değil. Bu mesele milletin meselesi olduğu içindir ki önemli diyoruz. 'Tarihin önemli bir dönemecindeyiz' diyoruz."



"ERBAKAN MEZARDAN ÇIKSA TEKME TOKAT DÖVER"



Akdağ, halk oylamasına işaret ederek Saadet Partisi yöneticilerinin de CHP ile aynı safa geçtiğini anımsatarak, "Rahmetli Necmettin Erbakan mezardan çıksa, Saadet Partilileri tekme tokat döver, kemikleri sızlamıştır." diye konuştu.