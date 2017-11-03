EPGİS'ten bin adet yerli otomobil siparişi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Aktaş, üretilecek yerli otomobilden bin adet alacaklarını bildirdi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, üretilecek yerli otomobilden bin adet alacaklarını bildirdi.



Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ticari satışı dört yıl içinde başlayacak yerli otomobil projesine inandıklarını belirtti.



Aktaş, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk araca talip olarak başlattığı rüzgara sendika olarak biz de destek vermeye karar verdik. Üyelerimizle ilk etapta bin adetlik siparişte bulunacağız. Daha sonra bu sayı artacaktır. Yerli sanayi, Türkiye'nin otomotiv markasını üretebilecek birikim ve teknolojiye hazır. İstasyonlarda kendi milli markamıza hizmet vermekten onur duyacağız."