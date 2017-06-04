Dizelde binde 5 bitkisel katkı 2018'de zorunlu

EPDK, satışı yapılan her 200 litre motorinin en az 1 litre biodizel içermesini 2018'den itibaren zorunlu hale getiriyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) motorin veya mazot olarak bilinen akaryakıt türüne, en az binde 5 biodizel harmanlanmasını 2018 başından itibaren zorunlu hale getiriyor.



AA muhabirinin EPDK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de bazı akaryakıt şirketlerinin kısmen isteğe bağlı kullandığı biodizelin motorinle harmanlanması oranına, istasyonlarda satışa sunulmadan önce zorunlu taban getirilmesi kararlaştırıldı.



Yeni düzenlemeyle ithal veya rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az binde 5 yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizel harmanlanacak. Böylece akaryakıt piyasasında satılan her 200 litre motorinin, en az 1 litre biodizel içermesi sağlanacak.



2018 BAŞI İTİBARIYLA ZORUNLU HALE GELECEK



Biodizel arzında bir sıkıntı yaşanması veya biodizel fiyat oluşumunda rekabeti bozucu bir durum belirlenmesi durumunda, EPDK harmanlama oranını yeniden belirleyebilecek.



Söz konusu binde 5'lik taban biodizel katkı oranı, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2018 başı itibarıyla zorunlu hale gelecek.



Türkiye'de toplam akaryakıt satışlarının yüzde 84'ünü oluşturan motorin türleri tüketimi, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarak 22,3 milyon tona yükseldi. Söz konusu satış miktarına uygulanacak binde 5'lik biodizel harmanlanması zorunluluğuyla 2018'de yıllık yaklaşık 115 bin ton biodizel üretilmesi gerekecek.