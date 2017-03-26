EPDK'dan bir akaryakıt şirketine ceza

EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bir akaryakıt şirketine, alınan numunenin bitkisel yağ esaslı olduğunun ve organik çözücü içermediğinin tespit edilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olması nedeniyle 350 bin lira para cezası verildi.

Öte yandan, lisanssız dağıtım faaliyeti göstermesi ve mevzuatta belirlenen niteliklere uygun sorumlu müdür çalıştırılmaması gibi sebeplerle 4 şirketin savunması istendi.