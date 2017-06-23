Berberoğlu kayınpederinin cenaze törenine katıldı

CHP Milletvekili Berberoğlu kayınpederinin cenaze törenine katıldı.

Durdurulan MİT tırlarının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, özel izinle kayınpederi Murat Aydın'ın (84) cenaze törenine katıldı.



İkindi vakti düzenlenen cenaze töreni dolayısıyla, geniş güvenlik önlemleri altında Küçükköy Merkez Camisi'ne getirilen Berberoğlu, burada eşi Oya Berberoğlu ile taziyeleri kabul etti.



Gazetecilere konuşan Berberoğlu, kayınpederi Murat Aydın'ın, uzun süredir ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, vefat haberini bu sabah aldığını söyledi.



Bakanlıkların çok hızlı çalışması sayesinde ailesinin acısını paylaşmak üzere cenazeye yetiştiğini ifade eden Berberoğlu, "Kaybımdan çok üzgünüm, yetişebilmekten dolayı çok mutluyum. Murat Aydın Köy Enstitüsü mezunu, yıllarca öğretmenlik yapmış bir aydınlık savaşçısıydı. Kendisi bana Oya'yı hediye etti. Ben de ona bir torun vererek bir ölçüde karşılığını verdim. Durumum malum, fakat burası bir cenaze yeri, buna uygun davranmamız gerekiyor. Siyaset konuşmak istemiyorum. Ben ve benim gibiler için adalet uğruna yollara düşenlere çok minnettarım." ifadelerini kullandı.



Aydın'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Törene, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, CHP milletvekilleri İlhan Kesici, Dursun Çiçek, Utku Çakırözer, Mustafa Balbay, Barış Yarkadaş, CHP eski genel başkanlarından Altan Öymen, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Berberoğlu'nun ailesi ve gazeteci arkadaşları katıldı.