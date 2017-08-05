Engellilerin umudu 7 Temmuz

Engelliler, toplu ulaşım araçlarında kendilerine uygun düzenlemelerin yapılması için tanınan sürenin dolacağı 7 Temmuz 2018'i bekliyor.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, Türkiye'deki engellilerin en büyük sıkıntılarından birinin ulaşım olduğunu söyledi.



Sönmez, 2005 yılında Engelliler Hakkındaki Kanun'un yürürlüğe girdiğini anımsatarak, bu kanun gereği toplu taşıma araçlarının 2012 yılında engellilere uygun hale getirilmesinin planlandığını ancak bu sürenin ertelendiğini anlattı.



Toplu taşıma araçlarının engellilere uygun hale getirilmesi için tanınan son tarihe bir yıldan az kaldığına işaret eden Sönmez, şöyle konuştu:



"Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan, sürücü koltuğu hariç 9 veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alacak. Sürücü koltuğu hariç dokuz ila 16 oturma yeri olan toplu taşıma araçları, yolcu gemileri ile özel ve kamu şehirlerarası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçlar, 7 Temmuz 2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirilecek.Yani tüm ulaşım araçları engellilere uygun hale getirilecek. Bunu engelliler olarak dört gözle bekliyoruz. Bursa'daki ulaşım araçlarının büyük çoğunluğu bedensel engelliler için uygun ancak görme engellilere uygun değil. Görme engelliler için raylı sistemlerdeki gibi sesli uyarı sistemleri olması gerekiyor."



Sönmez, "İnşallah 2018 yılında ulaşımdaki sıkıntılarımız sona erecek. Milyonlarca engelli, bu yasanın artık yürürlüğe girmesini istiyor. İnşallah bir daha ertelenmez. Kurallara uymayan kim varsa cezasını çeksin. Engelliler olarak artık mağdur olmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.



"REFAKATSİZ SEYAHAT ETMEK İSTİYORUZ"



Bedensel engelli 24 yaşındaki Mücahit Karabaş da yanında refakat eden kişi olmadan seyahat etmek istediğini söyledi.



Engellilerin özgürlüğünü kısıtlayan en önemli faktörlerin başında ulaşım geldiğini aktaran Karabaş, "Tek başımıza seyahat etmek, engelliler olarak daha özgür olmak istiyoruz. Bunun için bu yasanın hayata geçmesini bir an önce istiyoruz. İnşallah ulaşımdaki sorunlarımız 2018'de sona erecek." dedi.



"ARAÇLARA ENERJİ ÜNİTELERİNİN DE EKLENMESİ İSABETLİ OLACAK"



Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği Genel Müdür Yardımcısı Ali Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin ulaşım sorununun bir an evvel sona ermesi gerektiğini söyledi.



Berber, toplu taşıma araçlarındaki iyileştirmenin tamamlanmasını beklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Son yıllarda gerek yerel yönetimlerce ve gerekse kamu kurumlarınca engellinin ulaşım sorunlarına dair gözle görülür ve hepimizi sevindirecek gelişmeler yaşanmaktadır. Ancak birkaç yetkilinin iyi niyeti ve dar kapsamlı çabalarıyla değil tamamen bir ülke politikası ve stratejisi uygulanmalıdır. Otobüsler alınırken ihale kapsamlarına engelli koltuğu eklenmelidir. Engelli kontenjanı uygulamalarının haricinde artık eskiye oranla daha fazla kullanılan akülü tekerlekli sandalyelere uygun konumlanma ve daha güvenli bir ulaşım için gerekli sabitleme aparatlarının olması gerekir. Ulaşım boyunca önemlisi akülü tekerlekli sandalyelerin şarj edilebilmesine olanak tanıyan enerji ünitelerinin de eklenmesi isabetli olacaktır."