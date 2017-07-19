Engellilerden kadro artışı talebi

Engelliler Konfederasyonu üyeleri, engelliler için kamuda açılan kadro sayısının en az 2 kat arttırılmasını istedi.

Devlet Personel Başkanlığı binası önünde toplanan Engelliler Konfederasyonu üyesi bir grup, ellerinde, "Engelli kadrosu arttırılsın", Engelliler 10 bin atama istiyor" ve "Engelimizi yüzümüze vurmayın" yazılı pankartlar açtı.



Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de son rakamlara göre işsizlik oranının yüzde 10, 5 olduğunu belirterek, söz konusu oranın engelliler arasında ise yüzde 92 olduğunu kaydetti. Bu durumun engellilerin istihdamı için acil önlem alınması gerektirdiğini ortaya koyduğunu ifade eden İçli, engelliler için 2017 yılında 2 bin 544 kadro açıldığını hatırlattı.



Söz konusu sayının engelliler arasında "hayal kırıklığına" yol açtığını belirten İçli, kadro sayısının en az iki kat arttırılmasını ya da ekim ayında 3. atama yapılmasını ve yeni kadro tahsis edilmesini istediklerini dile getirdi.



Kadro sayısının 2014'te düşük açıklanmasının ardından 4 engelli vatandaşın ramazan ayında açlık grevine başladığını, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ziyareti sonrası kadro sayısının anlamlı bir düzeye çıkarıldığını anımsatan İçli, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.



Etkinlik, bazı engellilerin söz alarak iş taleplerini yinelemelerinin ardından sona erdi.