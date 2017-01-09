Engelliler Halepli çocuklar için oyuncak boyuyor

Çankırı'da ahşap boyama kursuna katılan zihinsel ve fiziksel engellilerin boyadıkları oyuncaklar, yaşadıkları zorluklar karşısında yüzlerini az da olsa güldürmesi amacıyla Halepli çocuklara gönderilecek.

Çankırı'da ahşap boyama kursuna katılan zihinsel ve fiziksel engellilerin boyadıkları oyuncaklar, Halepli çocuklara ulaştırılacak.



Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından açılan ahşap boyama kursuna katılan 23 yaş üstü zihinsel ve fiziksel engelliler, boyadıkları oyuncakları yaşadıkları zorluklar içinde yüzlerini az da olsa güldürmesi amacıyla Halepli çocuklara gönderecek.



Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, engellilerin boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla çeşitli kurslar açtıklarını söyledi.



Belediye olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını dile getiren Dinç, "Onların sosyal hayatta daha etkin olmaları için farklı etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan biri de ahşap boyama kursu. Eğlenerek, keyif alarak ahşap oyuncakları boyuyorlar." dedi.

"KARDEŞLERİMİZİN YÜREKLERİ, MAZLUM YÜREKLERLE ÇARPIYOR"



Engellilerin dünyada yaşananlara da duyarsız kalmadığını vurgulayan Dinç, şöyle devam etti:



"Bu kardeşlerimiz dünyayı takip ediyor. Halep'te, Somali'de, Irak'ta, yani dünyada neler yaşandığını biliyorlar. Buralarda insanlığa yapılan işkenceleri kınıyor ve yaşananlara üzülüyorlar. Engelli bir kardeşimiz haberleri izledikten sonra ağladığını söylüyor. Bu kardeşlerimizin yürekleri, oralardaki mazlum yüreklerle çarpıyor. İnsanlık adına önemli hassasiyetler ortaya koyuyorlar. Bu hassasiyetlerinden dolayı onları kutluyorum."



Dinç, engellilerin boyadığı oyuncakların çok anlamlı şekilde değerlendireceğini bildirerek, "Engelli arkadaşlarımız burada boyadıkları ahşap oyuncakları Halepli kardeşlerine gönderecek. Yaptıkları bu ürünleri dünyanın dört bir yanındaki kardeşleriyle paylaşma arzusunda olmaları takdire şayan bir durum." diye konuştu.

"ONLAR DA SEVİNSİN İSTİYORUZ"



Engellilerden Muhammed Bozkurt Uğurlu ise oyuncakları Halepli çocuklar için boyadıklarını dile getirdi.



Suriyelilere yardım etmek için bu çalışmayı başlattıklarını anlatan Uğurlu, "Suriye'den gelen çocuklara küçük de olsa bir katkımız olsun istiyoruz. Onlar da sevinsin istiyoruz. İnşallah beğenirler." dedi.



Oyuncakların belediye tarafından gelecek hafta bölgeye gönderileceği öğrenildi.