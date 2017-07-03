Engelliler daha çok istihdam istiyor

Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Boztaş, "İstihdam noktasında sesimizin duyulmasını istiyorum. Temmuz ayında 5 bin 550 kadroya atama yapılacak. Bu kadro atama sayılarının artırılmasını arzu ediyoruz." dedi.

Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (TEDAY) Genel Başkanı İlimdar Boztaş, engellilerin istihdamına ilişkin, "Temmuz ayında 5 bin 550 kadroya atama yapılacak. İmkanlar doğrultusunda bu kadro atama sayılarının artırılmasını arzu ediyoruz." dedi.



Boztaş, dernek çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



Engellilerin sorunlarının çözümü için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Boztaş, devlet kurumlarıyla koordinasyon içerisinde engellilere destek olduklarını belirtti.



Boztaş, eğitim, spor ve sosyal kültürel alanlarda çeşitli çalışmaları olduğunu anlatarak, akülü araba, tekerlekli sandalye gibi yardımlaşma çalışmalarının da bulunduğunu söyledi.



Görme engelli öğretmenlerle görme engelli çocuklara Braille alfabesi ile kurslar verildiğini dile getiren Boztaş, bu kapsamda yüzü aşkın çocuğun Kur'an-ı Kerim okuyabildiğini aktardı.



Boztaş, engellilere yönelik çalışmalara ilişkin 2005'te çıkan Engelliler Hakkında Kanun kapsamında pek çok uygulamanın yürürlüğe girdiğini ancak erişilebilirlik ve fiziki çevre düzenlemelerinde yapılan çalışmaların yeterli olmadığını ifade etti.



Engellilerin yaşam kalitesini yükseltebilmek için toplumun her kesimine ciddi görevler düştüğünü, bu sorumlulukların yerine getirilmesini istediklerini anlatan Boztaş, ortak alanları birlikte kullanabilmek adına yapılan çalışmaların planlı, sistemli, usullere ve mevzuata uygun olması gerektiğini kaydetti.



İSTİHDAM NOKTASINDA SESİMİZİN DUYULMASINI İSTİYORUM



İstihdam konusunda devletin birçok çalışma yürüttüğünü belirten Boztaş, "Kamuda engelli oranı yüzde 3, bu oranın yüzde 5 olmasını arzu ediyoruz. Yüzde 5 ile çok sayıda engellinin istihdamına katkı sağlanacaktır. Kamu işçi statüsü oranının da yüzde 4'ten 5'e çıkarılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.



Boztaş, "İstihdam noktasında sesimizin duyulmasını istiyorum. Kamuda şu an bulunan 24 bin engelli kadrosu var. Temmuz ayında 5 bin 550 kadroya atama yapılacak. İmkanlar doğrultusunda bu kadro atama sayılarının artırılmasını arzu ediyoruz." dedi.