Engelliler Badminton Şampiyonası sona erdi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen şampiyonada Konya Bedensel Engelliler takımı, şampiyon oldu

Mersin'de, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Engelliler Badminton Şampiyonası, sona erdi.

Merkez Toroslar ilçesindeki 7. Bölge Spor Salonu'nda 3 gün boyunca süren şampiyonada 14 ilden gelen 57 sporcu mücadele etti.

Final karşılaşmaları sonunda, "SU5 erkelerde" İlker Tuzcu birinci, Burak May ikinci oldu. "SU5 kadınlarda" Zehra Bağlar birinci, Ayda Nur Şen ise ikinci olarak şampiyonayı tamamladı.

"SL4 erkekler" kategorisinde Sedat Tümkaya'nın birinci, Fuat Soruklu'nun ikinci olduğu şampiyonada, "SL3 erkeklerde" birinciliğe Mustafa Tura Nur ikinciliğe ise Muammer Çankaya ulaştı.

"WH2 erkeklerde" İlker Yenigün birinci, Halit Yaşar Atay ikinci olurken, şampiyonayı "WH1 erkeklerde" Avni Kertmen birinci, Arslan Şahin da ikincilikle bitirdi.

"WH1 kadınlar" kategorisinde ise Elif Tali birinciliği, Ece Öztürk ikinciliği, "WH2 kadınlarda" Emine Seçkin birinciliği, Narin Uluç da ikinciliği elde etti.

"Çift erkeklerde" İlker Tuzcu-Mustafa Tura Nur birinci, Kemal Erdem Orhun-Şükrü Gül ikinci olma başarısı gösterirken, takımlarda ise bin 25 puan toplayan Konya Bedensel Engelliler, şampiyon oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ve takımlara ödül verildi.