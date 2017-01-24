Engelli ressam sergi gelirlerini öğrencilere harcıyor

İzmir'de kara kalem, sulu ve yağlı boya resimler yapan otistik engelli Erkan Kızıldağ, açtığı resim sergilerinden elde ettiği gelirlerle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyor.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki otistik ressam Erkan Kızıldağ, ailesinin ekonomik sıkıntısına rağmen, tüm sergilerinde sattığı resimlerden elde ettigi geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere harcıyor.



Daha önce açtığı 6 sergide kazandığı parayla çevresinde ve Adana'da eğitim gören maddi durumu iyi olmayan öğrencilere çeşitli kıyafetler gönderen Kızıldağ, 7. sergisinin geliriyle de "Karşıyaka'nın Filizleri" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine burs verecek.



Evini resim atölyesine çeviren ve kara kalem, sulu, yağlı boya resimler yapan Erkan Kızıldağ, yaptığı açıklamada, resim yapmayı annesinden öğrendiğini, daha sonra ders aldığını, küçük yaşlardan itibaren bu sanatla uğraştığını anlattı.



"Resim yaparken sevgi ve mutluluğu hissediyorum" diyen Kızıldağ, bugüne kadar 7 sergi açtığını, burada elde edilen geliri ise ihtiyaç sahibi öğrencilere harcamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



Kızıldağ, şöyle konuştu:



"Sergilerimde sanatseverlerle buluşup yaptığım resimlerin gelirlerinin ihtiyaç sahibi öğrencilere gitmesi bana huzur ve mutluluk veriyor. Sergiden kazandığım para ile Adana'da çocuklar üşümesin diye onlara palto ve ayakkabı aldım. Şimdi ise öğrencileri okutmak için burs vermek istedim. Öğrenci okutacağım. Onlarla bir araya gelince 'Yolunuz açık olsun, başarılı olan, atamızın yolunda olun' diyeceğim."



İstanbul'da bir sergi açmayı hedeflediğini dile getiren Kızıldağ, daha önce iki kez resmini yapıp gönderdiği sunucu Beyazıt Öztürk ile tanışmak istediğini aktardı.