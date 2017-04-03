Engelli çocukların polislik hayali gerçekleşti

Ümraniye Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören ve polis olma hayali kuran öğrenciler, bir günlük polis oldu.

Ümraniye Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören ve polis olma hayali kuran öğrenciler, bir günlük polis oldu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Ümraniye Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören zihinsel engelli ve otistik öğrencilere yönelik sosyal içerikli etkinlik gerçekleştirildi.



Etkinlik kapsamında, sabah saatlerinde aileleri ve öğretmenleriyle okuldan alınan öğrencilere, polis şapkası takıldı ve yelek giydirildi.



Üsküdar Kısıklı'daki Devriye Ekipler Amirliğine getirilen öğrencileri, burada Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Leman Süheyla Soylu karşıladı.



Ümraniye Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Nazım Duman, yaptığı açıklamada, okullarında "Bir Hayalim Var" projesi adı altında bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Son sınıfta olan çocuklarımıza hayallerini sorduk. Kimi doktor, kimi polis olmak istedi. Bugün polis olmak isteyen 12 öğrencimizi bir günlüğüne de olsa buraya getirdik. Toplum Destekli Şube Müdürlüğünün desteğiyle bunu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Soylu da "Başta İstanbul Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan olmak üzere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak çocuklarımızın zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlamak, mesleği tanıtmak ve sevdirmek için bu etkinliği yaptık." dedi.



Üsküdar'daki Devriye Ekipler Amirliği Harekat Merkezi çocuklara tanıtıldı, araç takip sistemi konusunda bilgi verildi.



Temsili olarak çıkarılan olay nedeniyle de engelli çocuklar telsiz anonsuyla bölgeye ekip sevk etti. Çocuklar daha sonra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile trafik uygulaması yaptı.



Bir günlüğüne polis olma hayalleri gerçekleşen çocuklara, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce çeşitli hediyeler verildi.